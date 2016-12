Envoyer à un ami

Posté Par Sof dans Mac OS X | mercredi 18 mai 2011 à 22:19

Grand moment! Mon premier post dans Sof-Paradise, sur Mac, à partir d'un Mac!

Je me suis finalement décidé à opter pour un iMac en remplacement du pc de la maison. C'est plutôt pas mal certes mais de choses changent et notamment avec la façon d'utiliser la touche de suppression lors de l'édition d'un texte. En effet, sous Windows, j'avais souvent l'habitude de me placer avant le texte à supprimer et de presser la touche Suppr (ou delete). D'ailleurs, c'est également le cas sous Mac quand on utilise un clavier étendu qui dispose d'une touche de suppression. Mais si on possède un Macbook Air ou Pro ou encore un clavier Bluetooth Apple comme j'ai ici, il faut se placer à la fin du bloc à supprimer et presser la touche Supprimer située au-dessus de la touche Entrée, ce qui efface évidemment vers l'arrière. Bon. OK. Plein de gens font comme ça depuis qu'ils sont nés…

Voici quelques touches de raccourci afin de tirer le meilleur parti de cette touche:

FN+Supprimer ou Ctrl+D: Supprime vers l'avant le caractère en regard du curseur;

Option+Supprimer ou Ctrl+Supprimer: Supprime le mot se trouvant derrière le curseur;

Commande+Supprimer: Supprime la ligne de texte ou le paragraphe se trouvant derrières le curseur;

Voilà. En espérant que ça vous aide autant que moi! Cette astuce est largement inspirée d'un post trouvé sur l'excellent site LifeHacker (en anglais.