Posté Par Sof dans Mac OS X | samedi 21 mai 2011 à 19:28

On continue dans la découverte de Mac OS et comme j'ai toujours aimé pourrir mon système en testant des applications à tour de bras depuis que je me sers correctement d'un ordi, pas moyen que ça change maintenant! Non mais…

Aujourd'hui, je me suis mis en quête d'un lecteur multimédia qui puisse me donner les fonctionnalités que j'avais avant (hé ouais les habitudes sont tenaces). Il fallait que la lecture audio ou vidéo soit contrôlables au moyen de raccourcis à une seule touche, genre les flèches pour avancer et reculer, la barre d'espace pour poser la lecture etc. Sous Windows, j'utilise ce bon vieux MPUI qui est nickel pour ça et super léger ce qui ne gâche rien. Alors, sous Mac, j'en ai essayé pas mal mais mon choix s'est arrêté sur MPlayerX, un soft Open-Source qui, depuis que je l'utilise, semble faire l'affaire. On se ballade dans le fichier en cours de lecture avec les flèches, on arrête et on reprend avec Espace… Bref, que du bonheur, il est content le monsieur! En plus, comme il est basé sur MPlayer lui aussi il lit tout un tas de formats et peut-être personnaliser à souhait si vous maîtrisez les lignes de commandes. Pas mon cas, donc on oublie! Pour les personnes ayant de grosses exigences en matière d'aspect ratio et tout le bazar, il semble qu'il ne se laisse pas abattre, tout en restant facile à manipuler. Et le truc plutôt pas mal, il peut même reprendre une lecture là où ell s'est arrêtée pour la dernière fois et sait reconnaître les épisodes d'une série si ils sont placés dans le même dossier que le fichier en cours de lecture. Ca tue.

OK OK… On pourrait continuer comme ça longtemps… désolé je m'égare un peu. Le plus simple à mon avis est d'aller chercher cette merveille dans le Mac App Store ou directement sur le site du monsieur.

Une fois dans l'interface, j'avoue qu'avec VoiceOver, je ne sais pas identifier tous les contrôles m'enfin bon, m'en fous un peu étant donné l'usage que j'en fais.

Dans le même style, Movist, bien qu'en anglais, peut aussi être une bonne alternative, merci à Yannick de Cecitek de l'avoir signalé.

Amusez-vous bien et à très vite!