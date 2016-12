Envoyer à un ami

Posté Par Sof dans Mac OS X | samedi 28 mai 2011 à 00:14

Si vous travaillez sous Mac OS mais que de temps en temps vous devez utilisez Windows et JAWS avec VMWare par exemple, vous aurez sans doute remarqué que certaines touches utiles sous Windows manquent un peu sur un clavier Mac. Voici un petit fichier .reg à importer dans votre registre Windows pour émuler la touche Insert et la touche Application (menu contextuel). On a choisi la touche Maj de droite pour la touche Insert et la touche Windows droite (CMD droite pour Application. Vous pouvez télécharger ce fichier ici.

Validez sur le fichier .reg contenu dans l'archive et redémarrez le Windows.

Pour info, les touches ont été remapées par le biais d'un utilitaire appelé KeyTweak, un outil sous Windows permettant de modifier les touches de votre clavier comme bon vous semble. Pas très accessible, il faudra vous faire aider pour d'éventuelles changements si les touches choisies dans le fichier .reg ne vous conviennent pas.

Bonne utilisation.