Une interface Graphique utilisant des outils gratuits et open-source dont l'efficacité n'est plus à démontrer...

Posté Par Sof dans Mac OS X | mardi 31 mai 2011 à 17:16

Un soft de conversion audio sous Mac? Mais iTunes doit pouvoir faire ça non?

Certainement que oui mais je n'ai pas assez d'expérience en la matière. xACT (X Audio Compression Toolkit) est un programmme en anglais qui est en fait une interface graphique (GUI) pour des programmes initialement prévus pour être contrôlés par le biais de lignes de commande tels que ShnTool ou encore Lame. Ces outils sont certes très efficaces mais la ligne de commandes, c'est just fastidieux à utiliser je trouve. xACT se propose donc de réunir ces utilitaires sous la forme d'une interface composée d'onglets et de contrôles à cocher.

Cette interface, peut-être un peu "fouillis" au premier abord, est très accessible avec VoiceOver une fois qu'on en a compris l'agencement. xACT gère un grand nombre de formats audio que d'autres utilitaires ne prennent pas en charge et permet par exemple de convertir en SHN, FLAC, AAC ou MP3 très simplement. Il suffit de choisir le bon onglet, cocher le bons boutons radio, ajouter les fichiers de la façon la plus classique qui soit et cliquer sur le bouton "encode". xACT supporte évidemment la conversion par lot.

Pour conclure, xACT est un soft sympa, léger et gratuit. peut-être à conseiller à des puristes qui aime à travailler avec des formats audio exotiques, il fait néanmoins ce qu'on lui demande et a l'avantage de permettre la conversion dans des formats populaires tels que AAC ou MP3 facilement (voir l'onglet "Lossy".

A la prochaine!