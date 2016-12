Envoyer à un ami

jeudi 9 juin 2011

Salut,

Perso, je trouve ce truc plutôt bien. Quixey est un moteur de recherche de logiciels. Original non? Vous tapez ce que vous souhaitez faire avec le soft convoité et le site vous affiche une belle liste d'outils. OK, le site étant en anglais, les requêtes dans cette langue donneront bien évidemment de meilleurs résultats. Vous pourrez ensuite filtrer la liste selon certains critères tels que le système d'exploitation (Windows, Mac ou autres) ou le type de licence (gratuits ou payants).

Imaginons que vous ayez besoin de renommer plein de fichiers d'un coup. Vous allez taper "rename files" et vous aurez toute une liste de softs capables de renommer des fichiers en masse. Bon, ceci dit, ce n'est pas un très bon exemple car un renommeur de fichiers, on en a un bon chez nous présenté par une ancienne contributrice de Sof-paradise (c'était le bon vieux temps!)

Le site est encore en beta mais je le trouve déjà pas mal efficace. Alors essayez, vous verrez bien!

A plus tard!