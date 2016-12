Envoyer à un ami

Posté Par Sof dans coups de coeur Web | lundi 13 juin 2011 à 17:51

Salut,

Maintenant, tout le monde a un compte Dropbox parce que c'est super pratique et depuis la création de ce service, pas mal d'applications web sont apparues afin de vous permettre d'interagir avec ce dernier. En voici une plutôt sympa. URLDropLet va vous permettre de télécharger un fichier à partir du web directement dans votre dossier Dropboc, sans passer par votre disque dur. Ceci peut s'avérer pratique si vous avez besoin de charger un gros fichier quand vous n'êtes pas à la maison et que vous ne voulez pas spécialement vous prendre la tête à le trimbaler sur un disque externe par exemple, sans parler du gain significatif en rapidité de transfert. Avec URLDropLet, vous n'avez rien à faire, justze à coller l'adresse du fichier à télécharger dans le champ prévu à cet effet sur la page et l'application web fait le reste. Une fois le transfert terminé, vous trouverez le fichier à la racine de votre dossier Dropbox.

Pour que URLDropLet fonctionne, il faudra l'autoriser dans la liste des applications associées à votre compte Dropbox. Pour ce faire, cliquez sur le lien "Login" sur la page de URLDropLet. Vous serez redirigés sur le site de Dropbox et si vous n'êtes pas déjà logués, il vous faudra entrer votre E-mail et mot de passe. Ensuite, une fois la session ouverte, localisez le bouton "autoriser" pour associer l'application à votre compte. A partir de maintenant, à chaque fois que vous irez coller une adresse de téléchargement sur URLDropLet et que ce dernier aura détecté une session Dropbox ouverte, vous aurez un bouton "Save et "save As" pour lancer le téléchargement.

Note: Pour raffraîchir le statut du téléchargement, il faudra peut-être réactualiser la page.

Enjoy et merci pour votre fidélité!