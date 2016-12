Envoyer à un ami

Avec cette app, plus besoin d'iTunes pour écouter et synchroniser vos podcasts, tout se fait sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch...

Posté Par Sof dans iOS | dimanche 14 août 2011 à 16:56

J'aime bien écouter des podcasts mais bien souvent, quand j'ai le temps ou l'envie de les écouter, je ne suis pas devant mon ordi ou bien je ne les ai pas synchronisés avec mon iPhone Podcaster est une application payante (0,79€) qui vous permettra de gérer vos podcasts directement sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Avec Podcaster, téléchargez, écoutez et gérez vos podcasts où bon vous semble. Vraiment très puissante, elle permet sans problèmes de ce passer du Mac ou du PC.

L'application, bien qu'en anglais, dispose d'une interface parfaitement accessible avec VoiceOver et les divers boutons et contrôles sont clairement libellés suite à des demandes de la part d'utilisateurs déficients visuels.

On peut ajouter des podcasts de différentes manières. Soit par l'intermédiaire d'un répertoire de podcasts disponible dans l'application mais ceux-ci sont malheureusement en anglais, soit en ajoutant directement l'URL du flux dans le champ prévu à cet effet. Plus simple, vous pouvez aussi choisir d'importer un fichier OPML que vous aurez préalablement créé. L'importation peut se faire en collant l'url vers le fichier OPML en question ou, comme on va le voir plus bas, en liant votre compte Dropbox à l'application Podcaster.

Une fois les divers podcasts ajoutés, chacun d'eux est classé sous forme de playlists contenant les épisodes. Voici en vrac quelques-unes des autres fonctionnalités que vous pourrez y trouver:

Raffraîchissement automatique des podcasts;

Notifications Push programmables pour être avertis de la disponibilité d'un nouvel épisode;

Streaming en temps réel des épisodes en Wi-Fi ou 3G

Backup / restauration du fichier de flux via Dropbox;

partage du lien d'un épisode sur les divers réseaux sociaux ou par e-mail;

Téléchargement et lecture en arrière-plan;

Navigation intuitive au sein d'un épisode (avance/retour de 10 secondes, variation de la vitesse de lecture);

Interface optimisé pour VoiceOver;

Mise en sommeil programmable;

Planification des téléchargement possibles pour chaque podcast individuellement;

Importation de vos podcasts à partir d'un fichier OPML

Comme je vous le disais plus haut, vous pouvez ajouter tous vos podcasts favori d'un coup en important un fichier OPML dans podcaster. Voici une solution pour le faire sans trop de difficultés.

En ce qui me concerne, j'ai choisi de créer une sélection de tous les podcasts qui m'intéressent à l'aide de VisusRSS sous Windows qui permet de le faire super simplement. Une fois tous ces podcasts sélectionnés à partir de la banque de flux de VisuRSS, j'ai importé tout ça dans un fichier OPML, que je vous propose ici à titre d'exemple. Ensuite, pour pouvoir importer le bazar facilement dans Podcaster, il va falloir relier votre compte dropbox à ce dernier. Pour ce faire, vous pouvez procédez comme suit:

Sur votre iPhone, ouvrez l'application Podcaster; Une fois celle-ci ouverte, double-tapez sur "settings" en bas à droite; Cherchez l'élément "Backup And Restore" puis double-tapez; Double-tapez sur "Backup to Dropbox"; "Link account": Il sagit ici de lier votre dropbox à Podcaster en fournissant vos infos de connexion à Dropbox; Après avoir cliqué sur le bouton "link", ne fermez pas tout de suite Podcaster et rendez-vous dans votre dropbox par le biais de votre ordinateur. Vous remarquerez qu'un dossier appelé "podcaster" s'y trouve. Placez-y votre fichier OPML et renommez ce dernier en "Subscriptions".opml (sans les guillemets); Revenez dans l'application Podcaster sur votre iPhone puis double-tapez sur le bouton "Restore From Dropbox"

Voilà. Normalement, après quelques temps, Podcaster devrait vous annoncer "finished importing" et vous pourrez fermer la page de paramètres. Régulièrement, vous devriez entendre des signaux sonores vous indiquant que le téléchargement des épisodes les plus récents est en cours.

Voilà pour l'essentiel il me semble. En espérant avoir été assez clair dans mes explications, je vous laisse découvrir tranquillement Podcaster et ajuster ses settings à votre convenance.

Amusez-vous bien!