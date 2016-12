Envoyer à un ami

Posté Par Sof dans Mac OS X | mercredi 11 janvier 2012 à 21:04

Entropy est un gestionnaire d'archives compressées multiformats sous Mac OS. Il est capable d'extraire une trentaine de formats et permet de compresser vos fichiers en 7z, RAR, ZIP, TBZ ou TGZ. Mais en ce qui me concerne, son atout est qu'il nous donne la possibilité d'ouvrir une archive et d'en explorer le contenu sans devoir l'extraire au préalable, ce qui fait gagner un temps considérable quand on en a pas mal à gérer d'un coup. De plus, cette fonctionnalité est sufisamment rare dans les gestionnaire d'archives sous Mac pour être soulignée.

Lors de son installation, il ajoute également des services bien pratiques au menu contextuel du Finder, permettant d'archiver vos fichiers dans les formats les plus populaires ou de décompresser celles-ci, simplement en cliquant du droit dessus ou en créant un raccourci clavier vers le service qui vous intéresse à partir des préférences système de Mac OS. Ici par exemple, je sélectionne une archive, je fais CMD+O pour l'ouvrir et en visualiser le contenu ou avoir un aperçu des fichiers avec "coup d'oeil". Enfin, je referme l'archive et j'exécute CMD+Shift+E pour l'extraire dans le dossier courant. C'est aussi simple que ça.

Ce programme est payant (dans les 14 euros) mais une version de démo est disponible ici. Il les vaut largement et le concepteur est vraiment très réactif et super sympa. Entropy est également dispo sur le Mac App Store.